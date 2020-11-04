Роспотребнадзор рассказал о новом нетипичном симптоме коронавируса

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Специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у заражённых коронавирусом фиксируется заложенность ушей.

Пшеничная сообщила, что такой симптом был обнаружен при проведении исследования в Турции, где заложенность выявили у 31 (18%) человека из 172. О таком же признаке сообщили порядка 12% больных с лёгкой формой болезни.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что заложенность ушей также проявляется при рядовом ОРВИ и посоветовала обратиться к врачу, если симптом не проходит несколько дней, передают «Известия».