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Люди
Роспотребнадзор призвал полностью привить наиболее подверженную опасности группу россиян
30 сентября, 2021 14:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На текущей неделе наибольший прирост заболевания коронавирусом отмечен среди медицинских работников. Эти люди находятся в группе риска их нужно привить как можно быстрее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что за неделю прирост зараженных коронавирусом среди медиков составил 16%. Это наибольший показатель среди профессиональных групп.
«Все-таки уровень иммунизации там [в медицинской среде] должен достигать 100%, это нужно сделать, потому что они [врачи] находятся в максимальной группе риска», - приводит слова главы Роспотребнадзора «Интерфакс».
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