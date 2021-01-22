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Роспотребнадзор подключился к запугиванию собравшихся на протесты москвичей

Антон Мельников
22 января, 2021 20:02
2 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 20:02
2 мин
Youtube / Настоящее Время
Youtube / Настоящее Время

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что несанкционированная протестная акция может привести к новым карантинным ограничениям. По её словам, через 10-12 дней после субботнего митинга, может возникнуть рост заболеваемости COVID-19. За этим последуют новые меры по борьбе с инфекцией.

«Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли», - заявила глава управления.

Исходя из риска введения новых мер, Роспотребнадзор призывает жителей не участвовать в акции.

«Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня», - сообщила Андреева.

Она добавила, что наблюдаемая в Москве стабилизация заражения коронавирусом, — это работа большого числа людей.

«Нельзя одним призывом все это перечеркнуть», - цитирует Андрееву «ТАСС».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил москвичам правоохранителями.

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протесты
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