Роспотребнадзор подключился к запугиванию собравшихся на протесты москвичей
Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что несанкционированная протестная акция может привести к новым карантинным ограничениям. По её словам, через 10-12 дней после субботнего митинга, может возникнуть рост заболеваемости COVID-19. За этим последуют новые меры по борьбе с инфекцией.
«Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли», - заявила глава управления.
Исходя из риска введения новых мер, Роспотребнадзор призывает жителей не участвовать в акции.
«Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня», - сообщила Андреева.
Она добавила, что наблюдаемая в Москве стабилизация заражения коронавирусом, — это работа большого числа людей.
«Нельзя одним призывом все это перечеркнуть», - цитирует Андрееву «ТАСС».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил москвичам правоохранителями.