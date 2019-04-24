Роспотребнадзор отказался от требований к «Московскому школьнику»

Арбитражный суд Москвы принял решение прекратить судопроизводство по двум искам, поданным Управлением Роспотребнадзора по Москве к поставщику питания в столичные школы - ООО «Московский школьник» («МШ»). Причиной данного решения стал отказ ведомства от требований, содержащихся в исках. Соответствующие дела А40-70217/19 и А40-70226/19 закрыты.

Известно, что они были поданы на основании протокола указанного ведомства об административном правонарушении от 13 марта 2019 года. Суть нарушения в определении суда не отражена. Вскоре судом будут рассмотрены еще несколько дел – между «Московским школьником» и двумя школами столицы № 1210 и 1554.

Сама компания «МШ» подала в суд на свою экс-сотрудницу Наталью Шилову и так называемый Фонд борьбы с коррупцией («ФБК») за клевету в сфальсифицированном им «расследовании» о нарушениях в «МШ». Сумма иска составляет 1,5 млрд рублей.

Как оказалось, по признанию самой Шиловой, она читала на камеру заранее подготовленный сотрудниками «ФБК» текст. Юрист данного фонда Любовь Соболь и его руководитель Алексей Навальный пообещали женщине, нуждающейся средствах для лечения ребенка, материальное вознаграждение за лжесвидетельство. Та согласилась, но обещанного не получила, даже после выхода «расследования».

Видеозапись с «показаниями» Шиловой была показана на YouTube сразу после категорического отказа петербургского бизнесмена Евгения Пригожина выплатить 300 миллионов рублей Навальному и Соболь. Они обещали прекратить информационную травлю принадлежащей ему компании «Конкорд».

Еще одной грубой ошибкой «расследователей» из «ФБК» стало безосновательное утверждение о юридической связи между компаниями «Московский школьник» и «Конкорд». Эта ложная информация была опровергнута пресс-службой «Конкорда».