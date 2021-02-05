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Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ в 2021 году

Антон Мельников
5 февраля, 2021 15:47
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 15:47
1 мин
Pixabay
Pixabay

Пресс-служба Рособрнадзора представила обновленный проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2021 год. Основной период сдачи начнётся 31 мая. В первую очередь пройдут экзамены по географии, литературе и химии.

ЕГЭ по русскому языку пройдёт в два дня - 3 и 4 июня. Устная часть экзаменов по иностранным языкам назначена на 21 и 22 июня, ИКТ на 22 и 25 июня.

На 7 июня назначен экзамен по математике (профильной), на 11 июня - по истории и физике. Экзамен по обществознанию должен пройти 15 июня, по биологии – 18 июня. ЕГЭ по биологии также назначен на 18 июня.

Тем, кто не собирается подавать документы на поступление в высшие учебные заведения, придётся сдать два предмета – русский язык и математику, экзамены пройдут 25 и 28 мая, соответственно, передают «Известия».

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