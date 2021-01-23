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«Роскосмос» вводит жесткие ограничения в Центре управления полетами

Кирилл Савушкин
23 января, 2021 11:34
1 мин
Кирилл Савушкин
23 января, 2021 11:34
1 мин
Photo
Flickr

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал распоряжение, согласно которому, в Центре управления полетами вводятся серьезные ограничительные меры.

Данный шаг оказался обусловлен распространением коронавируса. Так, на территори ЦУПа запрещен допуск любым лицам, не принимающим участия в управлении полетом МКС и других космических аппаратов. Также ограничен допуск в комнаты управления и инженерные залы. Все списки допущенных специалистов согласовываются с руководителем полета российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым.

Как сообщают «Ведомости», консультация с остальными специалистами будет проводиться в формате видеосвязи.

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ТЕГИ
Роскосмос
коронавирус
ограничения
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