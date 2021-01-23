«Роскосмос» вводит жесткие ограничения в Центре управления полетами

Общество

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал распоряжение, согласно которому, в Центре управления полетами вводятся серьезные ограничительные меры.

Данный шаг оказался обусловлен распространением коронавируса. Так, на территори ЦУПа запрещен допуск любым лицам, не принимающим участия в управлении полетом МКС и других космических аппаратов. Также ограничен допуск в комнаты управления и инженерные залы. Все списки допущенных специалистов согласовываются с руководителем полета российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым.

Как сообщают «Ведомости», консультация с остальными специалистами будет проводиться в формате видеосвязи.