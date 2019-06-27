Росконтроль и Роскачество в состоянии вечной войны

Уже не первый год несколько организаций Российской Федерации рьяно отстаивают свою позицию с целью доказать, что плохих продуктов и бытовых товаров в стране не много, а очень много. Поэтому выбирать их следует, исходя из разработанной ими системы химического и физического анализа в настоящих лабораториях.

Причем в СМИ фигурируют сразу несколько источников с претензией на настоящие исследование, независимые и вовсе не проплаченные ни частным бизнесом с одной стороны, ни госзаказом - с другой.

Обыватель и потребитель мечется в поисках правды, активно перелопачивая десятки и сотни информационных материалов по теме - что ему есть, чтобы не оказаться в больнице с пищевым отравлением, и какой зонт купить, чтобы, очевидно, в него не ударила молния

Чтобы дать хоть некоторые ориентиры читателю, мы рассмотрим саму систему иерархии и подоплеку интересов этих источников информации по данным вопросам. Кому выгодно или невыгодно выкладывать набор определенных исследований, и на каком научном основании они вообще проводятся и кем.

От и до

Самые крупные и авторитетные организации в России, которые следят за качеством товаров - Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

По информации «КП», в год они проводят 8 млн экспертиз. Они же имеют право наказывать нарушителей: штрафовать и прекращать их работу.

Дальше идет Роскачество. Госкомпания делает выборочные проверки разных товаров. Обычно пищевых продуктов. Результаты исследований, если есть нарушения, отправляют в Роспотребнадзор для выписывания штрафов.

Самым крупным частным проверяющим остается Общество защиты прав потребителей с руководителем Михаилом Аншаковым. И только за ним числится Росконтроль, официальных сведений о которой нет даже в народной Википедии.

За последний год некоторые СМИ вывели на чистую воду Росконтроль как частую фирму, занимающейся откровенным пиаром и рассылкой по СМИ своих якобы исследований в неизвестных лабораториях. Фирма принадлежит нескольким банкирам и особого богатства им не приносит, однако находится в положительном балансе, пусть и не многомиллионном.

Казалось бы. Ну, вроде все ясно. Роскачество получает на свои исследования деньги из бюджета страны (400 млн рублей в год), у них есть настоящая материальная научная база, эксперты, и прочее. Но назвать их полностью независимыми, довольно сложно.

Если Росконтроль неоднократно был уличен в платных навязываемых услугах крупным производствам с целью их рекламы (напиток Coca-Cola объявлен ими вполне себе безвредным), а также большее количество проигранных дел в судах, то какой корыстный интерес может быть у Роскачества?

Производителям российской продукции, соответствующей повышенным стандартам качества, делается предложение о прохождении процедуры добровольной сертификации. В том случае, если товар подтверждает и своё высокое качество, и российское происхождение — ему присваивается российский знак качества. Производитель может использовать его для маркировки товара, прошедшего сертификацию, а также для использования в маркетинговых целях. При этом процедура сертификации бесплатна для производителей.

И здесь возникает вопрос. Кто и где прописывает стандарты качества хотя бы без повышенного уровня их производства, когда любой комбинат питания в России может без ограничений выпускать всякую пакость, вроде 10% сметаны или сливочного спреда под видом сливочного масла? Никакого ГОСТ в России давно никто не соблюдает попросту потому, что его нет.

Если на полках страны свободно лежит творожный, сырный, молочный, пивной продукт, качество которого находится на уровне потребления разве что свиньи, но даже не собак и кошек. Ведь многие жители России давно приспособились тестировать качество колбасы или сосисок, к примеру, на своих животных, подвергая, порой, бедные существа опасности отравления продуктами питания для человека

Благо, животное обмануть тоже не всегда получается. Нюх у собак и кошек различает химические добавки или заменители молока и мяса в продуктах, исключая, конечно, уличных животных, которые менее разборчивы в питании в силу условий обитания. Интересная параллель.

Не говоря уже о качестве таких серийных продуктов питания, которые и просто маркируются «красной ценой», «каждым днем», и прочими вынужденными приблудами для малоимущего населения страны.

Где же здесь контроль качества от Роскачества? Как оно вообще может молчать или закрывать глаза, а еще хуже – проталкивать подобные продукты, как безопасные? Найти товар повышенного качества в России теперь можно, производители действительно начали выпускать достойные продукты питания, которые теперь могут позволить себе и обычные граждане, а не только аппарат Администрации президента и подобные структуры. Будем честны. Ценник на них просто иной. Хотя и там полно подделок, несмотря на большую стоимость.

Но выставлять как качественный продукт консервированную красную икру в жестяной банке – это то же самое, что кормить российскими суши жителей Японии

Надо иметь в виду, что государственный контроль не менее уязвимая вещь, особенно, когда в стране практически не существует стандартов качества продуктов питания. Даже если при исследовании продукта в лаборатории участвуют настоящие химики, которые могут расщепить любой продукт на атомы, но при этом не дать объективной оценки безопасности продукта, не говоря уже о его пользе.

Спасет читателя и потребителя только образование и культура питания, умение выбирать не просто по этикетке, где можно утаить тот или иной «секретный» ингредиент, а порой и целый их набор, но и по внешнему виду, структуре, запаху, способе хранения и упаковке того или иного продукта. Но это – тема наших новых материалов!