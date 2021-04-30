Роскомнадзор заставил Следственный комитет и Генпрокуратуру смотреть порно

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Роскомнадзор (РКН) направил обращение с просьбой проверить шесть видеороликов на порнографическом портале PornHub. Письма направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ.

РКН посчитал, что видеозаписи могут нарушать закон, поскольку в двух роликах присутствуют атрибуты Православной церкви. По мнению ведомства, это может нарушать закон о свободе совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ).

В других записях РКН обнаружил демонстрацию употребления наркотических средств главными героями, что может попадать под статью о пропаганде наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ).

В случае, если экспертиза подтвердит нарушение российского законодательства, ведомство потребует удалить перечисленные ролики с ресурса. При отсутствии реакции от администрации PornHub, РКН заблокирует страницы с записями, передаёт SecurityLab.ru.