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Роскомнадзор: «ВКонтакте» должны ответить за ролики с призывами выйти на митинги

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 10:05
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 10:05
1 мин
vk.com/about/Globallookpress.com
Роскомнадзор: «ВКонтакте» должны ответить за YouTube-ролики с призывами выйти на митинги

Социальная сеть «ВКонтакте» может быть привлечена к административной ответственности за ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор обратился в суд с просьбой завести дело на соцсеть, сообщает пресс-служба соцсети.

Надзорное ведомство обвиняет социальную сеть в том, что администрация не удалила 8 постов со ссылками на соответствующие YouTube-ролики. «ВКонтакте» утверждает, что «ограничила доступ» к контенту, но отмечает, что он остаётся доступен россиянам на других площадках.

Ранее популярная социальная сеть получала штраф в размере 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к участию в митингах. В администрации заявили, что за повторное нарушение с неё могут взыскать 10% от годовой выручки. В прошлом году выручка «ВКонтакте» составила без малого 25,4 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

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