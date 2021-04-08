Роскомнадзор «открыл огонь по своим» и подал в суд на государственный телеканал

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Управление Роскомнадзора направило иск к «Первому каналу». Заявление было подано в московский Арбитражный суд в марте 2021 года. Согласно судебной базе «Электронное правосудие», инстанция иск приняла, первое заседание назначено на 6 мая.

В исковом заявлении Роскомнадзор требует привлечь «Первый канал» к административной ответственности за нарушение закона «О СМИ».

Пресс-служба Роскомнадзора пояснила, что 11 марта на «Первом канале» был использован сюжет телеканала «Настоящее время»*. Его показали в эфире телепрограммы «Время покажет». При этом, телеканал «Настоящее время», внесен российскими властями в список иноагентов и, при упоминании в российских СМИ, должен сопровождаться соответствующей маркировкой. «Первый канал» при использовании сюжета требуемую маркировку не указал.

Согласно регламенту Роскомнадзора, за данное нарушение юрлицу может грозить штраф до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, отмечает «РБК».

*Телеканал «Настоящее время» признан СМИ-иноагентом.