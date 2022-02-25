Роскомнадзор обвинил Facebook в нарушении прав и свобод граждан России
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с сегодняшнего дня начинает частичное ограничение доступа россиян к крупнейшей в мире соцсети.
На официальном сайте РКН Facebook-Meta объявлена нарушителем Федерального закона № 272. Этот закон предусматривает наложение мер воздействия на тех, кто ограничивает права и свободы граждан Российской Федерации.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в фейсбуке ограничиваются официальные аккаунты ряда официальных каналов информации – РИА-Новости, «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру». Соответствующие запросы о причинах ограничений владельцы Facebook-Meta проигнорировали.
В связи с этим Роспотребнадзор запросил у Генеральной прокуратуры разрешения на санкции в отношении социальной сети, которая, после согласования с Министерством иностранных дел России, была получена.