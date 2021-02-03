Роскомнадзор нашёл за что похвалить популярную соцсеть

Общество

Роскомнадзор (РКН) позитивно оценил действия соцсети TikTok по удалению материалов, которые призывают к участию в несогласованных акциях. Также платформа оперативно удаляет другой запрещенный в России контент. Об этом заявил начальник отдела контроля и надзора в сфере коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

«Мы отмечали, что после наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала более-менее нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться», - заявил представитель РКН.

Он отметил, что остальные иностранные соцсети недостаточно сотрудничают с ведомством. Зайцев считает, что ситуация осложняется из-за того, что другие платформы не имеют официального представительства в РФ, в отличии от соцсети TikTok, передаёт «Интерфакс».