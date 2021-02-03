Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Роскомнадзор нашёл за что похвалить популярную соцсеть

Антон Мельников
3 февраля, 2021 17:54
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 17:54
1 мин
Pixabay
Pixabay

Роскомнадзор (РКН) позитивно оценил действия соцсети TikTok по удалению материалов, которые призывают к участию в несогласованных акциях. Также платформа оперативно удаляет другой запрещенный в России контент. Об этом заявил начальник отдела контроля и надзора в сфере коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

«Мы отмечали, что после наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала более-менее нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться», - заявил представитель РКН.

Он отметил, что остальные иностранные соцсети недостаточно сотрудничают с ведомством. Зайцев считает, что ситуация осложняется из-за того, что другие платформы не имеют официального представительства в РФ, в отличии от соцсети TikTok, передаёт «Интерфакс».

Поделиться
ТЕГИ
соцсети
Роскомнадзор
TikTok
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!