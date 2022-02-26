Роскомнадзор напомнил, что вторжение России на Украину – фейк
РКН запретил российским СМИ называть миротворческую операцию в Донбассе войной.
Десять средств массовой информации страны получили официальное уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В нем запрещается называть происходящее на Украине «нападением, вторжением, либо объявлением войны».
Информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей признана не соответствующей действительности. Роскомнадзор предупредил, что дальнейшее размещение подобной информации повлечет за собой наложение административного взыскания в размере до 5 млн рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Предупреждения получили радиостанция «Эхо Москвы», «Медиазона» (признана СМИ-иноагентом), «New Times», телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» (признан СМИ-иноагентом) и «Лениздат».