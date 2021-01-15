Роскомнадзор намерен побороться с Google за «Ахмат»

Flickr

Роскомнадзор направил в стан компании Google писмьо, в котором потребовал восстановления доступа пользователей к YouTube-каналу футбольного клуба «Ахмат».

Кроме того, ведомство встало на защиту компании Absolute Championship Akhmat (ACA), занимающейся промоушеном бойцов.

В Роскомнадзоре убеждены, что санкции Google ущемляют права поклонников спорта и рядовых граждан.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания ввели ограничения в отношении фонда имени Ахмата Кадырова, а также всех, связанных с ним структур, передает РИА «Новости».