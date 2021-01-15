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Общество
Роскомнадзор намерен побороться с Google за «Ахмат»
15 января, 2021 21:05
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Flickr
Роскомнадзор направил в стан компании Google писмьо, в котором потребовал восстановления доступа пользователей к YouTube-каналу футбольного клуба «Ахмат».
Кроме того, ведомство встало на защиту компании Absolute Championship Akhmat (ACA), занимающейся промоушеном бойцов.
В Роскомнадзоре убеждены, что санкции Google ущемляют права поклонников спорта и рядовых граждан.
Ранее Соединенные Штаты и Великобритания ввели ограничения в отношении фонда имени Ахмата Кадырова, а также всех, связанных с ним структур, передает РИА «Новости».
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