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Общество
Роскомнадзор держит ушки на макушке в связи с активизацией Google
11 октября, 2020 19:32
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Роскомнадзор заинтересовался установкой на территории РФ серверного оборудования Google Global Cache и начал собирать информацию.
Сразу несколько операторов связи получили письма от ведомства. Компании связывают данные действия с законом о суверенном интернете.
Существует вероятность, что технология Google Global Cache позволит избегать фильтрации проходящего через него трафика, что идет вразрез с российскими законами, передает РБК.
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