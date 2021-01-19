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Роскачество выявило признаки фальсификата в питьевой воде 65 торговых марок

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 11:14
1 мин
Фото: misanec.ru
Фото: misanec.ru

Специалисты Роскачества проверили на пригодность и соответствие требованиям 206 торговых марок питьевой бутилированной воды. По итогам исследования выяснилось, что признаки фальсифицированной продукции обнаружены у 65 товаров.

«Большинство же нарушений связано с достоверностью маркировки: зачастую содержимое бутылки не соответствует заявленному на этикетке составу воды по содержанию микроэлементов. Это связано с тем, что большая часть воды заявлена как природная», – говорится в релизе национальной системы мониторинга качества.

Известно, что около 40 производителей согласились с выявленными нарушениями. Часть из них сняла бутилированную воду с продаж, другая часть занята сейчас изменением информации на этикетках. Специалисты Роскачества отмечают, что в целом проверенную воду пить можно.

Ранее стало известно, что Совет Федерации очистит страну от контрафактной бутилированной воды.

темы
вода
исследование
Роскачество
фальсификат
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