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Роскачество рассказало о «напичканных» паразитами видах рыб

Лилия Караева
20 июля, 2020 09:53
2 мин
Карп
Piqsels.com

Роскачество предупредило о наиболее опасном заболевании рыб - анизакидозе - и рассказало о 20 видах водных животных, в которых присутствуют вызывающие его нематоды. Специалисты говорят, что случаи паразитарных заболеваний в России многочисленны.

Анизакидоз поражает желудочно-кишечный тракт человека и вызывает язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Личинки провоцирующих болезнь нематод встречаются в 20 семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков. В частности, они встречаются в нототении, скумбрии, тунце, сардине, кете, горбуше, сельде, треске, салаке, ставриде, пикше, морском окуне, камбале, рыбе-сабле, кальмаре, осьминоге, креветке и моллюске.

Другая болезнь - описторхоз - возникает при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язя, леща, линя, жереха, плотвы, уклея, красноперки, гольяна, подуста. Болезнь поражает печень и желчевыводящие пути.

Еще одна распространенная болезнь - дифиллоботриоз - она протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и сопровождается анемией. Человек заражается паразитом от рыбы из пресноводных водоемов: судака, щуки, налима, окуня, ерша, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что школьникам в Москве выдали рыбу с червями в качестве сухпайка.

темы
Роскачество
рыба
заболевания
паразиты
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