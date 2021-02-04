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Роскачество обнаружило токсичные пестициды в бананах из Эквадора
4 февраля, 2021 10:22
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Pixabay
Специалисты Роскачества обнаружили в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, пестициды. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что продукция имеет маркировку «100% organic bananas». В бананах специалисты выявили пестицид хлорпирифос. Руководитель департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, что пестицид токсичен не только для насекомых, но и для человека. Вещество долго выводится из организма и способно накапливаться. Оно раздражает кожу и слизистые, а также негативно воздействует на репродуктивную систему.
Вещество могло попасть в бананы при непосредственной обработке пестицидами, отметили в Роскачестве.
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