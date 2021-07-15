Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в кефире. Мы назовем в каком
Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в продукции трех торговых марок кефира экспертами Роскачества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Эксперты Роскачества исследовали кефир семи марок: «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat. Продукция проверялась на качество и безопасность.
Кефир «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо» не прошел соответствие нормам безопасности. В продукции этих брендов были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также выявлены и другие недостатки: плесень, невыраженные запах и кисломолочный вкус, недостоверная маркировка и привкус пастеризации.
Кефир «Простоквашино», «Каждый день», «Лента» и Parmalat получил высокие оценки качества и безопасности.