Фото: don24.ru

Охранникам банков и инкассаторам хотят разрешить задерживать грабителей для передачи их правоохранительным органам. О необходимости ввести новые обязанности для вышеуказанных сотрудников заявил начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев.

По его мнению, нужно закрепить данное право на законодательном уровне. Полицейские, в свою очередь, должны будут отсчитывать в документах срок задержания злоумышленников с момента их поимки охранником кредитной организации, либо инкассатором, передает ТАСС.

Известно, что Линев уже представит законопроект на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее сообщалось о том, что Госдума поддержала право полиции безответственно взламывать машины и влезать в дома.