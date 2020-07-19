Общество
Росгвардия потратит 5,7 миллионов рублей на медали для своих сотрудников
19 июля, 2020 16:26
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Фото: Flickr
Росгвардия заключила контракт стоимостью 5,7 млн рублей на закупку медалей для сотрудников ведомства. Большинство этих средств пойдет на медали «За отличие в службе» I, II и III степени.
Информацию об этом первыми обнаружили журналисты «МБХ медиа». Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, Росгвардия также намерена закупить награды «За заслуги в укреплении правопорядка», «За боевое содружество», «За заслуги в труде», «За особые достижения в учебе» и прочие.
Исполнителем заказа стал индивидуальный предприниматель из Саратова Игорь Бабич. Различнве госучреждения регулярно заказывают у него медали и другие знаки отличия.
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