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Росгвардия потратит 5,7 миллионов рублей на медали для своих сотрудников

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 16:26
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Росгвардия заключила контракт стоимостью 5,7 млн рублей на закупку медалей для сотрудников ведомства. Большинство этих средств пойдет на медали «За отличие в службе» I, II и III степени.

Информацию об этом первыми обнаружили журналисты «МБХ медиа». Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, Росгвардия также намерена закупить награды «За заслуги в укреплении правопорядка», «За боевое содружество», «За заслуги в труде», «За особые достижения в учебе» и прочие.

Исполнителем заказа стал индивидуальный предприниматель из Саратова Игорь Бабич. Различнве госучреждения регулярно заказывают у него медали и другие знаки отличия.

темы
Росгвардия
награда
госзакупки
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