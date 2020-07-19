Росгвардия потратит 5,7 миллионов рублей на медали для своих сотрудников

Общество

Фото: Flickr

Росгвардия заключила контракт стоимостью 5,7 млн рублей на закупку медалей для сотрудников ведомства. Большинство этих средств пойдет на медали «За отличие в службе» I, II и III степени.

Информацию об этом первыми обнаружили журналисты «МБХ медиа». Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, Росгвардия также намерена закупить награды «За заслуги в укреплении правопорядка», «За боевое содружество», «За заслуги в труде», «За особые достижения в учебе» и прочие.

Исполнителем заказа стал индивидуальный предприниматель из Саратова Игорь Бабич. Различнве госучреждения регулярно заказывают у него медали и другие знаки отличия.