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Росгвардия будет следить за всеми владельцами гражданского оружия онлайн

Лилия Караева
23 июля, 2020 10:44
2 мин
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Piqsels.com

До конца 2020 года для Росгвардии разработают IT-платформу, чтобы следить за владельцами гражданского оружия. Ужесточение контроля связывают с керченской трагедией в 2018 году, когда студент колледжа расстрелял учащихся и преподавателей из приобретенного в магазине оружия.

Разработкой приложения занимается НИИ «Восход». Стоимость работ составляет 540 млн рублей. Предварительные испытания назначены на ноябрь.

Новая система будет делиться на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний - для производителей, покупателей и продавцов.

Каждую единицу оружия смогут отслеживать с момента выпуска на предприятии до пользователя. Так, при покупке охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия получит данные о покупателе, а впоследствии - информацию о приобретамемых им патронах. Через портал можно оформить разрешение на приобретение и хранение оружия, пишет «Коммерсантъ».

Ранее ФСБ задержала в Крыму последователей «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

темы
Росгвардия
оружие
онлайн
слежка
2 мин