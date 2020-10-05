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Росгидромет сообщил о начале предзимья в ряде регионов России

Артём Денисов
5 октября, 2020 04:05
1 мин
погода
Фото: pixabay.com/

Стало известно, в каких российских регионах начинается сезон предзимья.

Как сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, предзимье относится к шести естественным синоптическим сезонам, которое обычно начинается с середины октября и длится почти до начала третьей декады декабря.

Так, похолодание ожидается на севере Новосибирской, Томской, Кемеровской областей - там наступит предзимье. так же, как и в Якутии. Кроме того, предзимье прогнозируется в Магаданской области, Камчатке и Сахалине - в этих регионах эксперт ожидает дожди с мокрым снегом, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в октябре средняя температура воздуха в регионах России превысит норму на 1–2 градуса. Речь идет о большей части азиатской территории. На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, а также на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае температура будет около обычных значений.

темы
погода
зима
осень
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