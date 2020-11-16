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Росавиация ведет проверку инцидента с лайнером авиакомпании «Победа», который при полете из Москвы в Екатеринбург 11 ноября осуществил виражи, «нарисовав» в небе фаллический символ.

Ранее представитель перевозчика не исключил, что таким образом «капитаны «Победы» выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», сообщает РБК.

Напомним, 8 ноября в Сети опубликовали интимное видео с телефона Дзюбы. После этого его временно отстранили от игр сборной. Он остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.

До публикации ролика Дзюбу шантажировали - от него требовали 5 млн долларов, чтобы видео с мастурбацией не появилось в интернете. Футболист встречался с вымогателями и записал разговор.