Новости Общество
Общество
Росавиация заинтересовалась фаллосом в небе от «Победы» (ФОТО)
16 ноября, 2020 01:02
1 мин
Фото: соцсети
Росавиация ведет проверку инцидента с лайнером авиакомпании «Победа», который при полете из Москвы в Екатеринбург 11 ноября осуществил виражи, «нарисовав» в небе фаллический символ.
Ранее представитель перевозчика не исключил, что таким образом «капитаны «Победы» выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», сообщает РБК.
Напомним, 8 ноября в Сети опубликовали интимное видео с телефона Дзюбы. После этого его временно отстранили от игр сборной. Он остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.
До публикации ролика Дзюбу шантажировали - от него требовали 5 млн долларов, чтобы видео с мастурбацией не появилось в интернете. Футболист встречался с вымогателями и записал разговор.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин