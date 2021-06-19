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Роман Широков: Россия может претендовать на четвертьфинал Евро
19 июня, 2021 09:37
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Российская национальная команда может претендовать на выход в четвертьфинал Чемпионата Европы-2020, уверен бывший игрок сборной страны по футболу Роман Широков.
Футболист напомнил, что в 2018 году на домашнем чемпионате мира российским спортсменам удалось пройти одну из лучших команд Испании и поэтому для россиян нет ничего невозможного.
Напомним, сейчас россияне готовятся к поединку с командой Дании в третьем туре группового этапа. Во втором туре наши спортсмены обыграли финнов со счетом 1:0 и у нашей сборной 3 очка.
Игра состоится 21 июня в Копенгагене и в этот же день в Санкт-Петеррбурге сыграют Финляндия и Бельгия, пишет «Московский комсомолец».
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