Роковое Варшавское восстание

Ровно 75 лет назад началось знаменитое Варшавское восстание. Оно длилось с 1 августа до 2 октября 1944 года и завершилось поражением повстанцев. Капитуляция нанесла серьёзный удар по боеспособности и авторитету Армии Крайовой (АК), которая подчинялась «буржуазному» правительству Польши в эмиграции (Лондон).

Разгром Варшавского мятежа против немецких оккупантов фактически предопределил социалистическую ориентацию послевоенной Польши. Стоит напомнить, что в современной Польше период 1945-1990 годов официально признаётся «советской оккупацией».

Неудачное Варшавское восстание считается «последней попыткой сохранить независимость Польши». Неудивительное, что дискуссии вокруг него превратились в очередной повод для предъявления исторических претензий к нашей стране

Поляки не скрывают обиду за то, что Красная армия и союзное ей Войско польское не помогло повстанцам. Некоторые «эксперты» даже полагают, что Москва намеренно оставила Армию Крайову на «растерзание» нацистам и украинским боевикам.

Естественно, Россия отрицает все обвинения. Долгое отечественным исследователям не хватало доказательств, чтобы изобличить ложь, которую распространяет польская пропаганда.

Но рассекречивание документов из архивов ФСБ и Минобороны позволило наконец установить подлинную картину тех событий

И всё же достоверные исторические сведения не должны служить поводом для злорадства в отношении Польши. Варшавское восстание — это жуткая драма, которую пережил польский народ, отчаянно боровшийся против владычества нацизма.

Цена польской спешки

В период Второй мировой войны на территории оккупированной немцами Польши действовали разнородные силы Сопротивления. Условно их можно было разделить на два лагеря: прозападный (Армия Крайова) и просоветский (Войско польское и Армия Людова). Обе силы придерживались разных взглядов на будущее Польши, но их объединяло искреннее желание изгнать нацистов с родной земли.

Отношения между прозападным и просоветскими формированиями были очень напряжённые. Правительство в Лондоне не собиралось делиться властью с социалистами и опасалось проникновения просоветских настроений в ряды АК. В свою очередь Москву раздражало стремление «буржуазных» партнёров восстановить восточные границы Польши, то есть вернуть потерянные в результате «освободительного похода» Красной армии (17 сентября 1939 года) Западную Украину и Западную Белоруссию.

Противоречия обострялись по мере приближения советских войск к оккупированной польской территории. В марте 1944 года руководство СССР приняло решение прекратить сотрудничество с Армией Крайовой, которая отказывалась координировать действия против вермахта с РККА и Войском польским

Более того, АК стала предпринимать попытки самостоятельно освобождать города, входившие в СССР. Это был очевидный политический вызов Москве. Например, 7 июля «аковцы» потерпели поражение, рассчитывая овладеть Вильнюсом. Спустя неделю войска 3-го Белорусского фронта без особого труда овладели столицей Литвы. 23 июля Армия Крайова предприняла безуспешную попытку наступления на Львов, который 27 июля взяли войска 1-го Украинского фронта.

В таких условиях Иосиф Сталин принял решение о том, что единственными легитимными силами в Польше могут считаться Войско польское и социалистическое правительство. «Никаких других органов власти, и в том числе органов польского эмигрантского «правительства» в Лондоне, кроме Польского комитета национального освобождения, не признавать», — говорилось в Постановлении ГКО (Государственный комитет обороны) СССР от 31 июля 1944 года.

Поражения от немецких войск ничему не научили АК. Командование Армии Крайовой наивно исходило из того, что Варшава будет освобождена за 2-3 дня. Оно предполагало, что немцы не будут сражаться за польскую столицу и предпочтут отступить, едва почуяв угрозу

По изложенным выше причинам, план восстания не был согласован с Москвой. О бунте против нацистов СССР официально проинформировала только Великобритания. Соответствующая телеграмма была отправлена 2 августа, через сутки после начала боевых действий. Сталин назвал Варшавское восстание «авантюрой», и был прав.

«Для германского командования планы руководства АК относительно восстания и времени его начала не были секретом… Уже с 26 июля в район города начали прибывать немецкие дивизии из Румынии, Голландии и Италии. Паника в Варшаве среди персонала гитлеровской администрация была ошибочно принята за готовность немцев к эвакуации из польской столицы», — пишет в своей статье старший научный сотрудник НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ Нина Васильева.

«Варшаву в лоб нельзя было взять»

Несмотря на разрыв отношений с Армией Крайвой, Красная армия и Войско польское оказало поддержку восставшим. Но развернуть полномасштабное наступление РККА не могла из-за истощения ресурсов в кровопролитных боях за западные регионы СССР.

При самых благоприятных обстоятельствах операция по освобождению Варшавы могла начаться только 25 августа 1944 года. В реальности наступление в направлении польской столицы развернулось в первых числах сентября. Тем не менее, объём помощи АК был достаточно большим. С 13 сентября по 1 октября 1944 года ВВС РККА провели 4821 самолётовылет с целью нанесения бомбовых ударов по противнику в районе Варшавы, а также оказанию материальной помощи восставшим.

Немцы подавляли мятеж очень грамотно и планомерно. К середине сентября они рассекли основные силы АК и изолировали их от советско-польской группировки. Нужно отдать должное мужеству восставших. Бойцы Армии Крайовы героически сражались с оккупантами, огромную поддержку им оказывало местное население, против которого немцы и бандеровцы проводили карательные операции

На помощь АК рвались войска 1-го Белорусского фронта и Войска польского и Армии Людовой. Но на тот момент силы были неравны. 16 сентября 1-я польская армия совершила неудачную попытку переправиться через Вислу без должной артиллерийской подготовки и поддержки с воздуха.

22 сентября советское командование приняло решить начать наступление в обход Варшавы 4-5 октября. Однако этого сделать не удалось из-за контрудара, который немцы нанесли 65-й армии 4 октября. В августе и первой половине сентября 1944 года РККА понесла ощутимые потери. Войска 1-го Белорусского фронта потеряли 166,8 тысячи человек, войска 1-го Украинского — свыше 122 тысяч.

Сталин осознал, что взять Варшаву в короткий промежуток времени не получится. 12 ноября 1944 года 1-й Белорусский фронт перешёл к обороне. Польская столица была освобождена в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции 17 января 1945 года. Логику действий Красной армии в период Варшавского восстания Сталин объяснял следующим образом:

«Варшаву в лоб нельзя было взять, так как она находится на высоком левом берегу Вислы. Брать Варшаву в лоб — значит разрушить город артиллерией и понести при этом ненужные жертвы. Здесь создалось положение, аналогичное с Киевом…Мы Киев в лоб не брали. Мы взяли его обходом. Мы и Варшаву хотели взять обходным манёвром, но к такой операции нам нужна была серьёзная подготовка. Нужно было подтянуть минимум 40 дивизий, много боеприпасов и продовольствия… Вот почему Красная армия временно задержалась у стен Варшавы»

Таким образом ситуация на фронте в июле-сентября 1944 года не благоприятствовала тому, чтобы поднимать восстание. Армия Крайова стала жертвой собственной беспечности и неуёмной жажды продемонстрировать готовность бороться с Третьим Рейхом без помощи СССР. Эксперимент оказался провальным, но признать данный факт современная Польша упорно не желает.