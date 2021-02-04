Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Родной брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП на Land Cruiser

Лилия Караева
4 февраля, 2021 18:24
1 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 18:24
1 мин
Toyota Land Cruiser
Pixabay.com

Брат главы республики Северная Осетия покончил с собой. Ранее он подозревался в совершении ДТП с четырьмя погибшими, но задержан не был.

Речь идет о Казбеке Битарове, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

12 декабря на трассе «Кавказ» произошло столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200. В аварии погибли все пассажиры отечественного авто: женщина и двое детей скончались на месте, позже умер водитель ВАЗа.

За рулем был старший брат главы Северной Осетии Казбек Битаров. Он выехал на встречку. Водителя спасли габариты машины и система безопасности. Было заведено уголовное дело.

Поделиться
ТЕГИ
происшествия
суицид
Северная Осетия
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!