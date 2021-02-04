Родной брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП на Land Cruiser

Общество

Брат главы республики Северная Осетия покончил с собой. Ранее он подозревался в совершении ДТП с четырьмя погибшими, но задержан не был.

Речь идет о Казбеке Битарове, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

12 декабря на трассе «Кавказ» произошло столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200. В аварии погибли все пассажиры отечественного авто: женщина и двое детей скончались на месте, позже умер водитель ВАЗа.

За рулем был старший брат главы Северной Осетии Казбек Битаров. Он выехал на встречку. Водителя спасли габариты машины и система безопасности. Было заведено уголовное дело.