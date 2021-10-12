Родители учеников расстрелянной Ильназом Галявиевым гимназии попросили Путина закрыть уголовное дело
Родители учеников казанской гимназии № 175, где бывший ученик Ильназ Галявиев расстрелял 9 человек, обратились к президенту России Владимиру Путину. В их обращении - просьба закрыть уголовное дело.
О ней сообщил адвокат Руслан Нагиев. Родители попросили закрыть дело отнюдь не против стрелка Галявиева, а в отношении директора образовательного учреждения Амины Валеевой.
Они уверены - Валеева не виновна. Более того, родители считают, что благодаря ей число жертв оказалось минимальным. Несмотря на отпуск, Валеева была в гимназии: она «четко и убедительно сработала».
О содержании обращения сообщил «Интерфакс».
11 мая экс-ученик гимназии Ильназ Галявиев убил семерых детей и двоих учительниц. Он обвиняется в массовом убийстве. Против директора Валеевой возбуждено дело о халатности, по которому ей грозит перспектива оказаться в тюрьме на 7 лет.