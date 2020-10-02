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Родителей и независимых экспертов не подпускают к телу Тесака в подмосковном морге

Лилия Караева
2 октября, 2020 11:25
2 мин
Морг
Proural.info

Родителям погибшего националиста Максима Марцинкевича не дают осмотреть тело перед похоронами и провести независимую экспертизу. Родные связывают отказ со слишком явными следами пыток.

Отец Марцинкевича Сергей рассказал, что пытался добиться осмотра тела в подмосковном морге с адвокатами. Он планировал привлечь к осмотру Елену Кучину - специалиста, экспертиза которой привела к возбуждению уголовного дела против эксперта, нашедшего в крови шестилетнего мальчика алкоголь.

Внятного объяснения, почему родители не могут увидеть тело, в морге не дают. Марцинкевич-старший полагает, что это связано с тем, что на основании фото и видео эксперт уже сделала заключение «о невозможности повеситься на тонком шнурочке при наличии сильнейших повреждений артерий», пишет «Коммерсантъ».

Он также рассказал, что челябинские морги не выдали тело, ссылаясь на карантин, хотя другим тела предоставляли. При содействии адвоката труп все-таки показали в ритуальном зале. Родители засняли увиденное на телефон - на теле будто были следы уколов, порезы, вырванные ногти и т.д. В Москве тело не принимал ни один морг, в результате его отправили в патологоанатомическое отделение больницы небольшого подмосковного города.

«В четверг нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение», - сказал отец.

Напомним, тело Тесака нашли 16 сентября в челябинском СИЗО. Адвокат сразу предположил, что его убили.

темы
морг
экспертиза
родители
Тесак
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