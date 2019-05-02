Роботы и безработные

Май — самое время для выпускников школ и их родителей окончательно определяться с дальнейшей профессией, а значит составленный Всероссийским научно-исследовательским институтом труда (ВНИИ труда) список новых профессий вышел как раз очень кстати.

Нет, многочисленным факультетам экономики и права бояться за набор абитуриентов пока вряд ли стоит, тем более что в хороших вузах уже давно начали адаптировать программы под новые вызовы времени (например, юристов уже начинают учить работать со смарт-контрактами), но свежее исследование должно стать совсем не лишний ориентиром для тех, кто хочет уже во время учёбы получать практику не только «для галочки».

Кто ты в цифровой реальности?

Итак, как сообщили в НИИ журналистам RT, уже в ближайшие годы востребованными станут такие вакансии как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по промышленной робототехнике, специалист по обработке больших данных (Big Data), а также специалисты по внедрению облачных технологий и даже развитию космических продуктов. Вообще активная автоматизация процессов, отмечают в НИИ, должна будет в обозримом будущем сделать очень популярной специальность техника по обслуживанию роботизированного производства.

К слову НИИ труда принимает активное участие в формировании информационной системы «Справочник профессий», в работе над которой также принимают участие работодатели и профессиональные сообщества. На сегодняшний день в нём содержится информация о десятках профессий, которых либо не было вовсе, либо которые были «не на слуху» ещё 5-6 лет тому назад, когда нынешние выпускники вузов были ещё абитуриентами

В прошлом году, как помнится, исследователи рынка труда уже давали громкий прогноз, что должно появиться 183 новые профессии. Среди особенно любопытных позиций тогда отмечали инженеров и проектировщиков инфраструктуры «умных домов», также целая серия компетенций касалась разработки и обслуживания беспилотной авиации и прочих роботизированных систем, отдельно упоминались профессии, связанные с экологией.

«Некоторые из этих профессий уже сейчас вышли на российский рынок труда, — отметил в беседе с «Русской Планетой» вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Конечно, некоторые «новые» профессии представляют собой скорее своеобразный ребрендинг с целью повышения профессионального статуса вакансий в обществе. Например, «специалист по трудовой миграции» — это по сути то же самое, что и «специалист центра занятости» в районах с повышенной концентрацией трудовой миграции».

При этом в профессиональных сообществах уже и некоторым новым профессиям спешат выдавать «чёрные метки». Дело в том, что машины тоже могут обучаться, хотя под этим следует понимать не столько обучение в классической форме, сколько расширение уже имеющихся «интеллектуальных» возможностей и «самонастройка» навыков.

Борьба за труд

Самый очевидный пример — система автопилотирования самолётов, когда она анализирует всё новые и новые параметры полёта, запоминает какие-то нюансы, и таким образом совершенствуется практически уже без участия живого человека: автопилоты сегодня и десять лет назад — небо и земля (да простит читатель невольный каламбур).

Таким образом, по некоторым прикидкам уже через десяток лет могут потерять свою актуальность такие будоражащие сознание профессии как оператор беспилотных аппаратов или специалист Big Data: участие человека в этих процессах если и останется, то минимальным. Обучаемый искусственный интеллект уже сегодня начинает потихоньку отвоёвывать работу у живых людей, правда пока это касается тех сфер, где от работников не требуется каких-либо особенных умственных или физических затрат.

К примеру, активно роботизируются колл-центры: решить не слишком сложный вопрос с компанией сотовой связи или провайдером уже достаточно давно можно без живого разговора с «барышней у аппарата» — они сегодня готовы помочь в решении действительно непростых ситуаций, где следование самым заковыристым алгоритмам уже недостаточно.

Вообще в ближайшие 20-30 лет, а может и больше, человечество может быть спокойно: останутся целые отрасли, где живое участие человека останется обязательным. Так считает, например, лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес. В сети доступна его лекция о человеческом капитале после ныне уже шагающей по миру 4-й индустриальной революции. Профессор настаивает на том, что без человека никак не обойдутся медицина, образование, недвижимость, сферы домохозяйства, гостеприимства и персональных услуг.

При этом надо заметить, что роботизация коснулась всех этих сфер, просто зависимость от человека там пока критическая. Да, уже сегодня в России и даже не только в Москве можно лечь под нож не живого хирурга, а робота Da Vinci: машина уже успешно делает операции, в том числе очень сложные — на сердце и сосудах, но все манипуляции осуществляются под контролем живого хирурга, который во всеоружии готов в любой момент прийти на помощь.

Но и этот пример свидетельствует, что будущим врачам уже сегодня нужно осваивать свою профессию с оглядкой на новейшие технологии, далеко не только медицинские, а учителям ещё и учить поколения «племён младых и незнакомых» жить и творить в неизбежно новом мире.