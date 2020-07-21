Роботов научат мыслить стратегически

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Группа разработчиков из Университета Карнеги — Меллона в США и отдела исследования искусственного интеллекта Facebook представила новую навигационную систему для роботов.

Суть разработки в том, что робота научат стратегически мыслить и выбирать наиболее здравые варианты. При этом ему не нужно будет запоминать, где находится тот или иной объект.

Робота научат мыслить логически. Авторы разработки утверждают, что теперь робот будет понимать, что холодильник находится на кухне, а кровать в спальне.

Благодаря этой разработке робот сам строит разные стратегии поиска нужного предмета и выбирает наиболее короткий путь. Такая система навигационного планирования позволяет ему добраться до цели максимально быстро, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что робот, который способен уничтожить большинство вирусов, а также коронавирус создан в Бахрейне.