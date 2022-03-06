РКН заблокировал доступ к «Медиазоне*» и Republic*
По решению генеральной прокуратуры, Роскомнадзор запретил доступ еще к двум сайтам независимых информационных агентств.
Первое – «Republic»*, онлайн-издание, входящее до недавнего момента в один медиа-холдинг с закрытым ныне телеканалом «Дождь*».
Второе – широко известный в либеральных кругах информационный портал «Медиазона*».
Сообщается, что блокировка обеих интернет-страниц сайта была назначена ведомством и произведена, не взирая на предварительно удаленные материалы о спецоперации на Украине, - сообщает издательский дом «Ъ»
В своих материалах «Медиазона*» фокусировалась на освещении новостей из сферы судебных и пенитенциарных систем, а также расследовала и анализировала различные проявления преследований россиян за их политические и мировоззренческие позиции.
* Вышеуказанные издания признаны по решению Минюста СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов.