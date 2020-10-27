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Режиссёр Роман Виктюк попал в реанимацию

Антон Мельников
27 октября, 2020 22:10
1 мин
Вечерний Ургант
Youtube / Вечерний Ургант

У российского режиссера, народного артиста Романа Виктюка обнаружено заражение COVID-19. коронавирус. Сейчас он переведён в реанимацию Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных в Москве.

Первоначально Виктюк попал в больницу в отделение второй терапии, однако состояние 83-летнего артиста ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, передаёт Baza.

темы
коронавирус
артисты
режиссер
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