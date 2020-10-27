Новости Общество
Общество
Режиссёр Роман Виктюк попал в реанимацию
27 октября, 2020 22:10
1 мин
Youtube / Вечерний Ургант
У российского режиссера, народного артиста Романа Виктюка обнаружено заражение COVID-19. коронавирус. Сейчас он переведён в реанимацию Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных в Москве.
Первоначально Виктюк попал в больницу в отделение второй терапии, однако состояние 83-летнего артиста ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, передаёт Baza.
поддержать проект
1 мин