Режиссёр Роман Виктюк попал в реанимацию

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У российского режиссера, народного артиста Романа Виктюка обнаружено заражение COVID-19. коронавирус. Сейчас он переведён в реанимацию Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных в Москве.

Первоначально Виктюк попал в больницу в отделение второй терапии, однако состояние 83-летнего артиста ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, передаёт Baza.