Резчики рельс и гешефт на крови

По количеству заключенных перемирий военный конфликт на Донбассе давно побил все рекорды предыдущих войн. На протяжении вот уже четырех лет «Пасхальное», «Новогоднее», «Школьное», «Хлебное» и прочие перемирия, незамысловатые названия которых отражают цикличность значимых событий календаря, во многом снизили военную эскалацию, хотя не соблюдались, по сути, сторонами никогда. Однако в последнее время на лини соприкосновения военные ДНР отмечают очередное ноу-хау.

Камеры на промке

- Они (ВСУ - прим.) понаставили кругом камер и снимают как нас обкладывают, а потом подают съемки телеканалам, - рассказывает командир 9 роты ВВ ДНР «Жора».

«Жора» - легендарная личность, человек, присутствие которого внушает спокойствие бойцам. «Жора» уроженец Дружковки, сейчас оккупированного украми, до войны имел прибыльный бизнес и, как принято говорить, жил - не тужил. Но что- то екнуло в его сердце, когда зимой 2014 власть в стране захватила агрессивная неофашисткая клика, поставившая вне закона святые для русского человека устои. Он бросил все и с началом боевых действий примкнул в Славянске к ополчению Стрелкова, а позже в составе «Востока» прошел основные горячие точки 2014-15 годов.

По словам командира, камеры установлены на возвышенных местах в основном деревья и столбах, направлены на позиции его подразделения, отслеживая передвижения. Местность открытая, просматривается хорошо и недавно на дороге был обстрелян автомобиль, везший на позиции продукты. Снаряд ВОГ попал в багажник легковушки, водитель успел выпрыгнуть на ходу, машина сгорела и ее обгоревший каркас напоминает бойцам о бдительности.

Позиция «Жоры» находится в районе авдеевской промзоны, или как тут ее называют «промка». В августе 2014 ополченцы батальона «Восток» отбили Ясиноватую и лишь объявленное в начале сентября первое перемирие, не позволило бойцам «Востока» развить успех и на плечах деморализованного тогда противника освободить как минимум еще Авдеевку, закрепившись на окраинах города. Надежно укрывшись за железобетонным мостом, под самым носом врага раскинулся настоящий военный городок, со своей казармой, кухней, оружейной, штабом и прочими необходимыми по штату помещениями. Бойцы умудрились соорудить даже сауну. Удобный сектор обстрела на три стороны и в случае атаки выкурить отсюда их будет очень трудно.

От «городка» метров 300 выдвинут «Дозор» передовая позиция, служащая наблюдательным пунктом. Недавно «Дозор» обстреляли 120 минами, и с БМП подожги блиндаж. Кадры обстрела с БМП и момент возгорания блиндажа моментально облетели украинские новостные медиа-ресурсы. Кому-то война, а кто-то делает гешефт.

Кому война мать родная

«Жора» многое повидал на войне: кровь, смерть боевых товарищей и невинных детей, разрушения, нужду. Но наибольшую ненависть вызывают у него люди, наживающиеся во время войны на чужом горе.

- Мне пацаны звонят с позиции, так и так, какие-то уроды недалеко от нас автогеном режут рельсы. Это в зоне боевых действий, куда не пускают гражданские автомобили! Приехали какие-то работяги на «Камазе». Достали баллоны с автогеном и тупо, под нашими позициями, режут рельсы. Я прилетаю, недолго думая навожу автомат, и они на камеру мне быстро рассказали, кто, откуда и на кого работают. Потом отвез их к себе в расположение, вызвал мгбшников и сдал этих клоунов им, вместе с видео моего допроса. Дальнейшая судьба их мне не известна. Обидно, понимаешь, это же делают местные, не понимая, что война рано или поздно закончится, а где они будут работать потом? Таких здесь, к сожалению, хватает.

Война исподтишка

«Жора» со скепсисом относится к заявлениям о возможном наступлении ВСУ, однако отмечает, что «они готовы к любым сюрпризам».

- Они нас реально бояться и предпочитают действовать и исподтишка. Обстрелять, обложить минами по подлому, зная, что нам запрещено отвечать – в этом они мастера. А от прямого боестолкновения уклоняются.

Недавно его подразделение уничтожило диверсионную группу противника, пытавшуюся обойти их позиции под прикрытием минометного обстрела. Очень дерзкая и рискованная вылазка. Однако ДРГ была вовремя обнаружена и огнем из стрелкового оружия оттеснена на собственный заминированный участок, где участь их была предрешена. Украинское командование еще неделю не решалось забрать трупы, так как не было карты минного поля.

Провокационные обстрелы и деятельность ДРГ основная угроза на его направлении, отмечает «Жора».

- Да сейчас очень трудно, тяжело, когда на твоих глазах гибнут люди, а ты должен терпеть, стиснув зубы. Многие сломались, не выдержав тяжестей окопной войны и псевдо-перемирий. Но мы будем стоять до конца, за нами Донецк, наши семьи. Считайте мы последний рубеж, и отступать нам некуда,- резюмирует командир.

Автор: Андрей Незваный