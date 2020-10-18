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Общество
Республика устояла — французские полицейские помешали возвращению «короля»
18 октября, 2020 16:12
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Flickr
Французским полицейским удалось задержать вломившегося в Версальский дворец мужчину. Помог неравнодушный таксист.
Подвозивший ночью подозрительного мужчину таксист обратил внимание, что ехавший до дворца пассажир называл себя королем. Прибывшие на место правоохранители обнаружили разбитое окно и вскоре задержали злоумышленника.
Как сообщает газета Le Figaro, было разбито окно у входной двери, через которую мужчине удалось попасть в нижнюю галерею.
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