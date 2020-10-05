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Решение Зеленского: Украина будет переманивать белорусских IT-специалистов

Артем Денисов
5 октября, 2020 06:47
1 мин
компьютер
Фото: pixabay.com

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который позволит привлекать в страну специалистов отрасли информационных технологий из Беларуси.

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов. Президент поручил кабмину представить проект по упрощенному оформлению вида на жительство для специалистов в сфере IT из Беларуси. Ожидается, что документы будут выдаваться за три дня.

Граждане Беларуси начали активные поиски работы в России, основная часть из них - IT-специалисты. В августе текущего года рост составил 29%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее, пишут «Известия».

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября вступил на должность на новый срок. Инаугурация не была анонсирована заранее.

темы
украина
работа
беларусь
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