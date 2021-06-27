Решат сами. Самозанятые россияне смогут рассчитать свою будущую пенсию
В России в ближайшее время появится пенсионный калькулятор для самозанятых жителей страны, чтобы они могли отчислять деньги с дохода на свою будущую пенсию, пообещали в Минтруде РФ.
«Калькулятор позволит рассчитать размер пенсии в зависимости от сумм, которые человек решит перечислять в Пенсионный фонд», - рассказали в ведомстве.
Система расскажет о том, какой будет пенсия, если человек не будет перечислять средства. Чиновники уверены, что особенно важно знать это для молодежи.
Сейчас самозанятые в России могут отчислять деньги на будущую пенсию, подав заявление в Пенсионный фонд страны. После этого можно ежегодно перечислять страховые взносы или либо уплачивать произвольные суммы по договору с ПФР, стаж зачтут период пропорционально перечисленному платежу, пишет URA.RU.