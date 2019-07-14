Ремесло вскрыл дело «мертвых душ» и поставил на место Волкова

Как сообщает издание «Политика сегодня», член ОП и общественный деятель Илья Ремесло вскрыл махинации с подписями Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. На этот раз оппозиционеры использовали прием, описанный еще Н.В. Гоголем, а именно – «мертвые души». Как выяснилось, половина подписантов за самовыдвиженцев умерли, а треть – вообще вымышленные лица.

С критикой расследования Ильи Ремесло выступил ближайший сподвижник Навального – Леонид Волков. Последний написал «гневную отповедь» в Facebook, вопрошая Илью: «Откуда у вас эта информация?», заявив при этом, что ФИО людей из подписных листов появились в распоряжении Ремесло непонятным образом.

Последовал ответ, что база данных потенциальных подписантов была получена абсолютно законно и сопоставлена с реалиями жизни. Подробнее об этом можно прочитать в материале ФАН.

В итоге выяснилось, что оппозиция подала подписные листы с данными умерших людей, сфальсифицировав их подписи. Были подтасовки, менялись даты рождения, но сути это не меняет. Ремесло представил даже фото надгробий, подтверждающие его правоту.

От дальнейшего разговора Волков, Соболь и другие навальнисты пока пытаются увильнуть. Но ответ держать все же придется. В том числе и перед родственниками умерших, которых они нагло задействовали в своих мошеннических играх.