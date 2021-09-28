Религиовед Дмитрий Батарчук прокомментировал присутствие лиса в Сретенском монастыре
На территорию Сретенского монастыря в центре Москвы забрался домашний лис, напугавший прихожан. Религиовед Дмитрий Батарчук уверен, что в посещении лисом монастыря нет ничего плохого. Он напомнил, что святые Сергий Радонежский и Серафим Саровский ладили дикими животными и призвал современных монахов следовать их примеру.
Он отметил, что разделение животных на чистых и нечистых, описанное в Ветхом Завете, устарело. Однако некоторые монастыри продолжают относиться к присутствию собак (они очень близки лисам) в храме скептически.
«Я вообще не вижу никаких проблем для верующего человека. Делить животных на чистых и нечистых — это полная утопия. Другое дело — опасно это или нет, но это уже вопрос личной отваги», — заключил Батарчук.
Инцидент произошёл во время утреннего богослужения 28 сентября. Монахи оставили для гостя варёную курицу и воду, поймать животное им не удалось. Пришлось вызвать сотрудников МЧС, но и они не смогли поймать лиса – к вечеру он убежал сам.