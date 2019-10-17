Ректор-миллионер не смогла объясниться перед коллективом. Хотя имела такую возможность

Источниками информации являются рядовые сотрудники вуза, которые обращаются к журналистам как в последнюю инстанцию, чтобы привлечь к проблеме общественное внимание.

Во вторник на сайте интернет-издания Твериград появилось интервью ректора тверского медуниверситета. Публикация с преувеличенно положительным названием «Курс на позитивные перемены: Тверской медуниверситет увеличивает количество бюджетников и повышает качество образовательных услуг» из разряда тех, которые в СМИ публикуются на договорной основе, сразу вызывает ряд вопросов. Публикации предшествовала волна критики в адрес ректора в региональных и федеральных изданиях.

Тон дискуссии в СМИ задал сайт Pravda.ru, в котором авторы анализируют происходящее в тверском медуниверситете: непомерные доходы скромного директора Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (кем Чичановская была до избрания ректором) и ее супруга, уголовное преследование сотрудников стоматологической клиники ТГМУ, забастовка работников университетского диагностического центра, странный набор заместителей и раскол в коллективе вуза.

Другое интернет-издание – Госновости – обратило внимание на пропасть между руководителем вуза Лесей Чичановской, которая входит в список самых состоятельных руководителей российского здравоохранения и является владельцем обширных земельных угодий с одной стороны и сотрудниками вуза, врачами, зарплат которых зачастую не хватает на жизнь, с другой.

Казалось бы, поводов для того, чтобы объясниться перед коллективом университета – более чем достаточно, в том числе и в интервью одному из самых уважаемых СМИ региона. Однако ничего подобного не произошло. Конфликт, о котором захотела поговорить ректор ТГМУ – это заявление Чичановской в отношении сотрудников онкоцентра им.Блохина, которые решили бастовать из-за нищенских затрат. «В жизни каждого бывают какие-то трудные моменты. Но у врача превыше всего профессиональный долг. В любой ситуации врач не должен бросать своих пациентов», - цинично рассуждает обладатель 820 тысяч кв.м земли и 6-миллионного годового дохода Леся Чичановская.

Уточним, что еще до прихода на пост ректора, Чичановская заработала в 2018 году 5,9 млн рублей. На женщину зарегистрированы права совместного и долевого владения 21 земельным участком общей площадью более 820 тысяч кв. м. Еще более успешным является ее супруг, в общей и долевой собственности которого — 223 (!) земельных участка, а также два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser. Он заработал в 2018 году 12,3 млн рублей.

И вот теперь землевладелец и миллионер Чичановская в открытом телеобращении, вопреки цеховой солидарности, называет «шантажистами» врачей онкоцентра. Этим ректор сделала реверанс в сторону функционеров Минздрава, но основательно пошатнула свою репутацию в среде рядовых врачей, причем не только в Твери и Тверской области. Думается, такое неординарное решение возникло не случайно: недавно в ТГМУ тоже была забастовка. Речь идет о сотрудниках университетского диагностического центра на Горбатке, у которых отобрали выплаты за стаж, за категории, заставили подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам на кабальных условиях. Так что демарш Чичановской – это, вероятно, прежде всего, сигнал собственным работникам: в вузе будут выполнять волю ректора любой ценой, невзирая на мнение рядовых сотрудников.

Наконец, стала достоянием общественности и история о «ресурсном» супруге ректора – Александре Самухине, который совмещает, казалось бы, несовместимое: активное занятие предпринимательской деятельностью и председательство в общественном совете при СУ СК РФ по Тверской области. Как возможный результат – силовое давление на главного конкурента Чичановской в разгар предвыборной борьбы за пост ректора Тверского государственного медицинского университета.

Почему ректор не парировала фактам, изложенным в тверских СМИ? Миллионные доходы и сотни земельных участков ректора и ее мужа, попытки перенаправить финансовые потоки медуниверситета? Например, как стало известно нашему изданию, в бытность работы главврачем Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Чичановская делегировала семь своих подчиненных на работу в частную медицинскую клинику «Пилот», единственным учредителем которой является ее муж– Самухин Александр Владимирович. В этом просто убедиться, сравнив данные о персонале на сайтеклиники «Пилот» и Областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Конфликт интересов очевиден: главврач ОКЛРЦ должна привлекать врачей и пациентов в государственное лечебное учреждение, но есть муж с частной клиникой.

Как стало известно нашему изданию, в вузе намечается и еще один конфликт. Речь может идти о поиске ректором и ее мужем аффилированных рекрутинговых фирм по привлечению иностранных студентов. Делается это под видом «поднятия уровня подготовки заинтересованных в получении качественного и современного образования иностранцев». Знатоки рыночной экономики ректора утверждают: цель этих новшеств – перенаправить денежные потоки на счета подконтрольных фирм. Однако разбираться с этими конфликтами некому – Александр Самухин считается в Твери человеком ресурсным и воевать с ним никто не хочет.

Кстати, как стало известно, информация о действиях Леси Чичановской дошла до Москвы. Министерство финансов России решило не выделять 200-миллионный транш, который Минздрав планировал направить на развитие ТГМУ. Это, со слов нашего собеседника, могло стать реакцией на сомнительные методы хозяйствования в вузе. Как будут развиваться события, расскажем в следующей публикации.