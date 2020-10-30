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Ректоры российских вузов хотят поддержать студентов монетой и техникой

Марьям Ибрагимова
30 октября, 2020 16:28
2 мин
Фото: abnews.ru
Фото: abnews.ru

Студентам хотят повысить стипендию до уровня прожиточного минимума. Кроме того, сотрудникам министерства науки и высшего образования РФ пришлось задуматься о материальной поддержке «отличников» и нуждающихся.

Так, «с учетом социального происхождения» учащиеся на одни «пятерки», получат, возможно, скидки на платное обучение. Студенты, лишенные родительской поддержки, смогут претендовать на повышенные социальные стипендии. А победителям и призерам всероссийских олимпиад школьников думают начать выделять стипендию, равную уровню прожиточного минимума.

Помимо этого, ректоры ведущих вузов страны предлагают пойти навстречу студентам в вопросе оплаты обучения, а именно сделать эту систему гибкой, допустив введение отсрочки оплаты.

«Предлагается создание системы передачи студентам во временное пользование компьютерной техники, субсидирование апгрейда их личных устройств для использования при дистанционном обучении», – говорится в докладе «Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные и стратегические меры в ответ на вызовы», представленном на заседании общественного совета при Минобрнауки РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что порядок приема в вузы России претерпел большие изменения. Новые правила поступления по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вступят в силу с 2021-2022 учебного года.

темы
вузы
Минобрнауки
стипендия
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