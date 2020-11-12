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Рейтинг охвата услугами здравоохранения: у Сомали 25 баллов. Сколько у России?

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 07:56
2 мин
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фото: Pixabay

Международный исследовательский коллектив под руководством профессора Кристофера Мюррея сравнил доступность медицинской помощи в разных странах. Результаты работы ученых опубликованы в журнале The Lancet.

Для анализа ученые учитывали 23 различных показателя, а потом объединили все эти значения в рамках специального индекса. По 100-бальной шкале Япония и Исландия, например, получили сводный балл выше 95, в Сомали и Центральноафриканской Республике он менее 25 баллов.

Сингапур, Андорра, Канада, Франция, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция и Швейцария вошли в число лучших стран по уровню здравоохранения, они набрали 90 и более баллов.

Россия расположилась в верхней половине рейтинга. Общий показатель охвата услугами здравоохранения в стране составил 69 баллов, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента.

темы
Россия
общество
здравоохранение
рейтинг
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