Новости – Люди
Люди
Рейс Париж — Москва отменен из-за истории с Ryanair
27 мая, 2021 01:01
1 мин
1 мин
Florian Gaertner/photothek.de vi
На рейсе Париж - Москва сказался запрет французской авиакомпании AirFrance на полеты в воздушном пространстве Беларуси.
В результате вылет лайнера пришлось отменить. Самолет AirFrance должен был лететь в обход Беларуси из-за введенных против страны ограничений. Ожидалось, что он зайдет в российское воздушное пространство. Однако разрешения на такой маршрут у перевозчика на данный момент нет, сообщает телеканал «360».
Авиакомпании ряда стран прекратили полеты над Белоруссией. Это произошло после экстренной посадки 23 мая в Минске лайнера авиакомпании Ryanair. Причиной называлось минирование борта. При проверке документов у пассажиров был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Его арестовали и поместили в СИЗО.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку