Рейс Париж — Москва отменен из-за истории с Ryanair

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На рейсе Париж - Москва сказался запрет французской авиакомпании AirFrance на полеты в воздушном пространстве Беларуси.

В результате вылет лайнера пришлось отменить. Самолет AirFrance должен был лететь в обход Беларуси из-за введенных против страны ограничений. Ожидалось, что он зайдет в российское воздушное пространство. Однако разрешения на такой маршрут у перевозчика на данный момент нет, сообщает телеканал «360».

Авиакомпании ряда стран прекратили полеты над Белоруссией. Это произошло после экстренной посадки 23 мая в Минске лайнера авиакомпании Ryanair. Причиной называлось минирование борта. При проверке документов у пассажиров был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Его арестовали и поместили в СИЗО.