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Реджеп Тайип Эрдоган удивил неожиданным приоритетом властей Турции
5 июня, 2021 20:12
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил в качестве ключевой задачи государства охрану природы.
«Защита окружающей среды и увеличение площадей зеленых массивов — это то, чем, мы будем и далее вплотную заниматься», — приводит слова турецкого лидера REGNUM.
Также, по словам Эрдогана, правительство будет предпринимать усилия по очищению морских территорий страны. Со столь проникнутой любовью к природе речью глава государства выступил в ходе открытия «Национальных садов» в крупнейшем городе страны Стамбуле.
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