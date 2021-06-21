Реджеп Эрдоган своим решением повысил туристическую привлекательность Турции
С 1 июля в Турции будет полностью отменён введенный из-за коронавируса комендантский час. Кроме того, в стране снова разрешат междугородные поездки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«1 июля мы полностью снимаем комендантский час... Ограничения на междугородние поездки и ограничения на использование городского общественного транспорта подходят к концу», - заявил он.
Президент также отметил, что госучреждения вернутся к нормальному режиму работы.
В связи с заявлением Эрдогана, с Турцией будет восстановлено авиасообщение, сообщают «Ведомости». Полёты в страну официально откроются с 22 июня, однако для фактического выполнения рейсов российским авиакомпаниям потребуется время на подготовку. Например «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы в страну с 25 июня, а авиаперевозчик S7 должен запустить рейс Москва — Анталья с 10 июля.