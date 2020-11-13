Редкий лебедь посетил Россию и подарил надежду

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В заповеднике «Курильский» сотрудники обнаружили крайне редкий, краснокнижный вид тундровых лебедей.

Данные животные попались на глаза исследователям впервые за 35 лет. Об этом рассказали в прес-службе учреждения.

Как передает издание «Сибирь.Реалии», в Сахалинской области тундровый лебедь считается редким, восстанавливающимся видом. Как отмечают ученые, за последние месяцы в заповденике серьезно увлеичилось число видов птиц. Если в сентябре их было порядка 11, то к концу октября уже не менее 35.