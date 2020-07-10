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Редкие сомы погибли из-за разлива нефти в Химках

Михаил Орлов
10 июля, 2020 12:32
1 мин
Сом
Wikipedia

Сомы, занесенные в Красную книгу Московской области, погибли по причине попадания нефтепродуктов в Химкинское водохранилище. Об экологическом происшествии стало известно после соответствующего заявления глава органа Росводресурсов по Московско-Окскому управления водных ресурсов.

Органы исполнительной власти установили факт мора рыбы, при этом нанесен существенный ущерб биоресурсам соответствующего водного бассейна. Ущерб, нанесенный биоресурсам оценен органами власти как значительный.

Вред водным ресурсам был первоначально выявлен 25 июня, при этом вредные вещества были сконцентрированы в водах реки Чернавка в размере, превышающей нормативный более чем в тысячу раз, сообщает агентство «РИА Новости».

Изначально предполагалось, что нефтепродукты поступили в реку с территории предприятия «Спецстрой», но позднее было установлено, что нефтепродукты попали в воду из «Химводстока».

Ранее сообщалось, что огромное маслянистое пятно на воде обнаружили в Подмосковье.

темы
разлив
нефтепродукты
Химки
1 мин