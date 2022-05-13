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Речь Сергея Лаврова в Душанбе прервал крик
13 мая, 2022 11:10
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Скриншот видео
Речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова прервал крик, но не человеческий, а птичий. Павлин не дал главе МИДа договорить.
Лавров произнес: «В целом мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе...». Далее министр остановился - павлин перебил его речь.
Он с улыбкой прокомментировал ситуацию, сказав, что павлину «понравилось».
Видео с инцидентом опубликовали «Известия».
Напомним, Лавров прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
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