«Ребята, давайте просто похулиганим!»

Более двух лет назад ушёл из жизни легендарный советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР Юрий Иванович Дроздов. За 35 лет службы он прошёл путь от оперуполномоченного до начальника нелегальной разведки Первого Главного управления Комитета госбезопаности. Эту должность он занимал с 1979 по 1991 годы. За профессиональные успехи он бы удостоен государственных наград СССР, Польши, Кубы и Афганистана.

Юрий Иванович родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье офицера императорской армии, который в период революции встал на сторону большевиков. На фронт Дроздов попал в 1945 году, закончив в Энгельсе (Саратовская область) 1-е Ленинградское артиллерийское училище.

На полях Великой Отечественной войны наш герой дослужился до командира противотанкового дивизиона. Юрий Иванович принял участие в Берлинской наступательной операции (16 апреля – 8 мая 1945 года). В боях за немецкую столицу его взвод уничтожил две пушки, одно зенитное орудие, 5 пулемётных точек и около 80 солдат противника. За проявленную отвагу и профессионализм он был награжден орденом Красной Звезды

Послевоенный период в биографии Дроздова остаётся загадкой, но известно, что в 1952 году он получил предложение о работе в советской разведке. В 1956 году Юрий Иванович закончил Военный институт иностранных языков, а потом поступил на службу в КГБ. В 1957 году он начал работать в Восточной Германии как представитель КГБ. В его обязанности входило осуществление взаимодействия с Министерством госбезопаности ГДР.

В 1962 году Дроздов принял участие в знаменитой операции по освобождению советского разведчика Рудольфа Абеля, которому американцы грозили электрическим стулом. Несмотря на пытки, Абель не признавался, что работает на СССР. Впечатлённый мужеством узника директор ЦРУ Аллен Даллес разрешил ему переписку с родными

Дроздов сыграл роль Юргена Дривса, кузена Абеля. Он завязал контакты с американским адвокатом «брата» Джеймсом Донованом. Юрист предложил обменять Абеля на трёх граждан США, включая Фрэнсиса Гэри Пауэрса, чей самолёт был сбит в 1960 году над Свердловской областью.

10 февраля 1962 года на Глиникском мосту (соединяет Берлин и Потсдам) через реку Хафель состоялся обмен Абеля на Пауэрса. Затем Соединённым Штатам передали Фредерика Прайора (был арестован в ГДР) и Марвина Макинена (осуждён за шпионаж).

Американцы не смогли разглядеть в Дривсе советского разведчика-нелегала. Сам Дроздов объяснил блестяще сыгранную роль тем, что попытался на время стать немцем. Он не только говорил по-немецки, но и перенимал привычки немцев, старался думать и рассуждать исключительно на немецком языке

В 1964 году Дроздов был направлен в Китай, где бушевала культурная революция Мао Цзэдуна. В Поднебесной он был резидентом внешней разведки КГБ СССР, но об этом периоде жизни Юрий Ивановича до сих ничего неизвестно.

«Так что первое, чем я занялся в Китае, было воссоздание нашей там резидентуры. Тяжкое было время, особенно когда началась «культурная революция». Но свою задачу мы выполнили. Центр информировали правдиво, хотя от прямого начальника иногда слышал: «Ваши шифровки вгоняют меня в инфаркт», — вспоминал Дроздов в 2007 году в интервью «Российской газете».

С 1968 по 1975 годы Дроздов работал в центральном аппарате Первого Главного управления КГБ

Затем он был переведён в США. Также в биографии Юрия Ивановича сообщается до переезда в Штаты он перевоплотился в западногерманского аристократа, потомка старинного рода барона фон Хоэнштайна. Этот образ помог Юрию Ивановичу выйти на контакт с сотрудниками разведслужбы Западной Германии (БНД), получая от них ценную информацию.

После возвращения в СССР в 1979 году Дроздов с головой погрузился в решение задач в Афганистане. В декабре 1979 года именно он отвечал за штурм советскими войсками дворца афганского президента Хафизуллы Амина. Это была уникальная операция, которая позволила с минимальными потерями свергнуть неподконтрольный Москве режим.

«Дроздов был и удивительным психологом. Перед началом операции, собрав командиров штурмовых групп, Юрий Иванович снял напряжение только одной фразой: «Ребята, давайте просто похулиганим!» И все улыбнулись и настроились на выполнение задачи», — вспоминал президент ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий Попов.

Именно Дроздов стал инициатором создания спецподразделения «Вымпел». В короткие сроки он смог систематизировать зарубежный опыт и внедрить в программу подготовки спецназовцев лучшие мировые практики. Сотрудники «Вымпела» были физически крепкими и интеллектуально развитыми бойцами, способными выполнять задачи за рубежом.

Также под началом Дроздова разведчики КГБ вербовали агентов в исламистском подполье Афганистана и вели переговоры с лидерами моджахедов, чтобы те переходили на сторону социалистического правительства, либо заключали перемирие на период продвижения советских войск через подконтрольную им местность

С распадом СССР Дроздов лишился всех полномочий. Очень сильно Юрий Иванович переживал за судьбу «Вымпела», которого после отказа штурмовать Белый дом Борис Ельцин перевёл в подчинение МВД. Элитное подразделение превратилось фактически в милицейское формирование.

Справедливость была восстановлена только в 1998 году, По инициативе директора ФСБ Владимира Путина «Вымпел» перешёл в состав Антитеррористического центра (сейчас — Центр специального назначения) Федеральной службы безопасности. На пенсии Дроздов стал почётным президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Союз». Юрия Ивановича не стало на 92 году жизни. Спустя несколько дней он был похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.