Ребенок в школе с ножом

Сегодня утром в Жулебино подросток пришёл с ножом в школу и угрожал убить себя. Врачам и родственникам удалось убедить его оставить нож и поехать в больницу. Дальнейшей судьбой мальчика займутся специалисты-психологи и правоохранительные органы, ну а нам всем стоит в очередной раз задуматься, почему наши дети стали чаще хвататься за оружие, что с этим делать и как им помочь.

Эксперты, собравшиеся в пресс-центре Национальной службы новостей, рассказали о том, что лежит в основе конфликтов в школах, и нужны ли строгие запреты и цензура в образовательных учреждениях.

Подробности инцидента таковы: у 16-летнего подростка были проблемы с общением со сверстниками. У него была депрессия, он ни с кем не здоровался, пишет Lenta.ru. Как раз накануне он провалил сочинение на допуск к ЕГЭ. Видимо, это и стало последней каплей, считает Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

«Само по себе плохо написанное сочинение не может быть причиной такого серьезного агрессивного поведения подростка», - говорит Матюнина. «Как я знаю, им занимаются по большей части врачи, а не правоохранительные органы. Я уверена, что, помимо этого сочинения, специалисты найдут более серьёзные причины такого поведения. Ведь аналогичные инциденты случаются не в первый раз, и в последнее время вообще очень много проявлений агрессии среди школьников всего мира».

А ведь это сочинение было пробным, это даже не ЕГЭ. Получается, мальчик просто не понимал, что это – ещё не конец, что рядом есть люди, которые его поддержат и помогут. «Кто-то должен был сказать ему – не паникуй, пробные сочинения для того и пишутся, чтобы посмотреть, что не так. Позанимаешься дополнительно, поймёшь, где твои слабые места и всё сдашь», - считает Александр Руденко, заслуженный работник образования Московской области, директор школы №1 Дубны. Но таких людей рядом с подростком, видимо, не оказалось.

Молодёжь сегодня растёт в совершенно иных условиях, говорит Руденко. «Современные родители стараются максимально оградить ребёнка от забот и создать ему комфортные условия везде, где только можно. Мы же, когда росли в советские времена, постоянно преодолевали какие-то трудности. То в очередях постоять, то на огороде летом поработать… жизнь ставила перед нами задачи, а сейчас ты нажимаешь кнопку, и к тебе через час приезжает пицца. Или ты победил всех в компьютерной игре. И когда подросток, выращенный как тепличное растение, сталкивается с первыми проблемами в жизни – они кажутся ему неразрешимыми. Он не видит выхода, не знает, что делать. Но такого не происходит, если есть, кому его поддержать, или он может рассказать о проблеме родителям. А они уже помогут ему либо решить эту проблему, либо выбрать более адекватную цель».

Трудно и родителям, и детям, и педагогам

Сегодняшняя школа предоставляет гражданам лишь образовательные услуги: воспитательная функция с них давно снята. Это отчасти лежит в корне многих современных проблем. Если нет структурированного понимания того, каким должно быть образование, если отсутствуют воспитательные и идеологические доктрины, то психологи не могут определить, что в таком случае делать родителям, считает врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Ведь любое воспитание начинается с семьи.

«Получается, что школа к новым вызовам не готова, да и родителей, в свою очередь, никто не учит правилам воспитания. Ведь и они тоже нередко рассматривают школьные проблемы как катастрофу, забывая о том, чему уже научились сами: что сложности в школе – ничто по сравнению с учебным процессом в ВУЗе, например».

Есть и другая сторона проблемы: педагогов тоже должен кто-то учить. Сейчас, по мнению Федоровича, уровень психологов и преподавателей не просто низкий, а очень низкий. Для того, чтобы исправить ситуацию, одних денег мало: нужна мощная программа по воспитанию кадров, тогда и проблем с детьми будет меньше.

От запретов – к культуре

Почему учителя вместо того, чтобы помогать школьникам преодолевать трудности, начинают приставать к ним с совсем другими вопросами – например, угрожать исключить из школы за радикальный цвет волос, пирсинг, неформальную одежду.

«Нужно понимать, что синие волосы у ребенка — это всегда сигнал: помогите мне. Просто в силу незрелости психики он бессознательно, невольно попросил так, как смог. Мы в Национальном родительском комитете, безусловно, против того, чтобы ребенка выгоняли из школы из-за такого. И те или иные запреты, которые существуют сегодня в школах, должны быть целесообразны. Вся цензура и запреты описаны в Федеральном законодательстве, и там ни слова нет о цвете волос. Но задача педагога – обращать внимание на детей, понимать, что это – сигнал, чтобы ситуация не доходила до той крайности, как в школе в Жулебино».

И вот уже родители в интернете возмущаются попыткой воспитателей одного из детских садов запретить детям приходить на праздник в костюмах зарубежных героев – Человека-паука, например. И чтобы дети наряжались исключительно героями русских народных сказок. «Цензура! Запреты! – негодовали родители детей, которым не дали возможности самовыразиться таким способом.

По мнению Ларисы Шевченко, президента Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию, ничего страшного в костюме человека-паука нет. Грамотный педагог всегда придумает, как встроить того или иного современного героя в уже запланированный сценарий утренника, даже если он про русские сказки. Но важно при этом, чтобы было встраивание, а не подмена.

«Свою культуру нельзя забывать. Иначе пойдет процесс размытия. Например, во многих детских садиках празднуют Новый год под Jingle Bells. Но у нас ведь полно наших новогодних песен и традиций, а Санта может прийти к детям 25 декабря, на католическое рождество. Изучать культуры разных стран нужно, и ценить их нужно, и уважать, но - не забывая свою».

Законодательных запретов при этом не должно быть, считает Шевченко. Но возможные конфликты поможет предотвратить профессионализм. Грамотный педагог знает детей, знает, какие герои им нравятся, и кто кем хотел бы нарядиться. Он придумает такую сказку, где каждый будет при своей роли, либо организует целую серию утренников на разные темы.

Полезные границы

Но часто за желаниями детей скрываются желания их родителей. Мы ведь и сами любим зарубежных героев, смотрим фильмы Marvel, и наши дети впитывают западную культуру во многом через нас. Мы же учим детей, с другой стороны, отстаивать свои права. Или даже сами родители приходят в сад и заявляют, что их ребёнок будет играть только этого героя.

Как считает Александр Федорович, чем раньше родители объяснят ребёнку, что он живёт на планете не один, вокруг него – социум, с потребностями и желаниями которого тоже нужно считаться, тем быстрее их дети социализируются. Педагоги не могут и не должны угождать всем родителям и всем детям, позволяя приходить, кто в чём хочет.

Родитель должен уметь договориться с ребенком и помочь ему выстроить границы. Тогда ему будет легче жить в будущем, считает Юлия Матюнина. «Потому что именно ребёнок с невыстроенными границами и придёт потом в школу с ножом».

Педагогам нужно расти вместе с детьми, рассказала «Русской Планете Лариса Шевченко. «У нас удивительное подрастающее поколение. Нужно идти с ними, слышать их. По словам Шевченко, всё упирается в умение работать с детьми в современных условиях.

«И еще одна важная вещь: если что-то не получается у ребёнка – это всегда вина взрослых. Подумайте, что не так в вас. Как вы выстраиваете свое поведение и общение с ним, какой подход к нему ищете. Старайтесь слышать его, общаться, и тогда очень многие проблемы в поведении ваших детей скорректируются – как в детском саду, так и позже, в школе».

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